Luvri publikon foto të kurorës së dëmtuar gjatë grabitjes
Kurora e Perandoreshës Franceze Eugenie, e cila u rikuperua pas grabitjes së Luvrit vitin e kaluar, mbeti e dëmtuar - por do të restaurohet, njoftoi muzeu.
Bizhuteri me vlerë rreth 76 milionë paund u vodhën në një bastisje të guximshme në muzeun në Paris më 19 tetor të vitit të kaluar.
Hajdutët, të cilët e grabitën brenda pak minutash, ndërsa atraksioni ishte i hapur për vizitorët, lanë një zbukurim koke me diamante që i përkiste gruas së Napoleonit III - i cili sundoi Francën në shekullin e 19-të - pasi e hodhën atë gjatë arratisjes së tyre.
Kurora pësoi "dëmtime" dhe ishte "deformuar ndjeshëm" - por restaurimi do të jetë i mundur pa pasur nevojë për rindërtim ose rikrijim.
Muzeu publikoi gjithashtu fotografi të kurorës së dëmtuar, së cilës tha se i mungon një nga tetë shqiponjat e arta që e zbukuronin, por ruan 56 smeraldet dhe të gjitha, përveç 10 prej 1,354 diamanteve.
Restaurimi do të mbikëqyret nga një komitet ekspertësh i udhëhequr nga drejtori i Luvrit , Laurence des Cars.
Ndryshe, pesë persona janë akuzuar për përfshirje në grabitje, megjithatë, sasia e vjedhur - që përfshinte bizhuteri të lidhura me figura të tjera mbretërore nga historia franceze - nuk është rikuperuar. /Telegrafi/