"Lumi i borës" shihet duke rrjedhur nëpër fshatin Himachal të Indisë pas reshjeve të dendura të borës
Një skenë marramendëse, por shqetësuese, u zhvillua në fshatin Mindhal të Himachal Pradesh të Indisë, ku reshjet e dendura të borës krijuan një "lumë bore" poshtë një shpati mali.
Fenomeni natyror, i shkaktuar nga bora e grumbulluar që po lirohet, i ka lënë vendasit të habitur dhe autoritetet në gatishmëri të lartë mes kushteve të ashpra të dimrit, transmeton Telegrafi.
Videot e spektaklit janë bërë virale, duke treguar shtresa të trasha bore që rrëshqasin me shpejtësi poshtë si një rrjedhë e lëngshme për shkak të ndryshimeve të papritura gjatë reshjeve të dendura.
"Më në fund një sasi e mirë bore në Himalaje. Pas reshjeve të djeshme të borës, pothuajse të gjitha zonat janë të mbuluara me borë tani. Keni parë ujë që rrjedh; sot shikoni borën që rrjedh nëpër përrua", u përshkrua video nga një përdorues në X.
Fshatarët në zonë përdorën bilbila tradicional, të cilët janë sinjal paralajmërues të zakonshëm për rreziqet natyrore në rajon, për të njoftuar të tjerët aty pranë për borën që lëviz dhe për t'i nxitur ata të lëvizin në vende më të sigurta. /Telegrafi/
Finally a good amount of snow in the Himalayas .After yesterday’s snowfall almost all areas are snow covered now.
You have seen water flowing, today check snow flowing through the stream.
📍Pangi Chamba pic.twitter.com/U0ZcCQsQXV
