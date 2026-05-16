Luka Modric u dërgon dhuratë të veçantë përfaqësueseve të Kroacisë në Vjenë para finales së Eurovisionit
Në prag të finales së Eurovision Song Contest 2026, përfaqësueset e Kroacisë, grupi “Lelek”, kanë marrë një surprizë të veçantë nga futbollisti Luka Modric.
Modric u ka dërguar fanellën e tij si një dhuratë simbolike për fat të mirë, e cila është vendosur në mënyrë të dukshme në tryezën e delegacionit kroat.
Sipas burimeve, fanella është kthyer në një element motivues për ekipin para natës finale.
Grupi “Lelek”, përfaqëson Kroacinë me këngën “Andromeda”. /Telegrafi/
