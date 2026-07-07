Lufta në Ukrainë 'po lëviz drejt qiellit', thotë Zelensky
Volodymyr Zelensky do t'u bashkohet udhëheqësve të NATO-s në samitin në Ankara.
Presidenti i Ukrainës ka qenë i zëshëm për nevojën e vendit të tij për më shumë mbështetje të mbrojtjes ajrore ditët e fundit, transmeton Telegrafi.
Duke postuar fragmente nga një intervistë me Financial Times në X, ai përsëriti thirrjen e tij për aleatët që të ofrojnë sisteme të mbrojtjes ajrore.
"Sot, lufta është për qiellin. Ky është një ndryshim në prioritetet e kësaj lufte. Ne po lëvizim drejt qiellit", tha ai.
"Ka një të panjohur në këtë ekuacion, për fat të keq - mbrojtja anti-balistike. Dhe ky është një problem i madh. Ne ishim të papërgatitur; nuk kishim programe anti-balistike, asnjë trashëgimi të tillë sovjetike. E gjitha shkoi në Moskë dhe nuk mbeti në Ukrainë", shtoi ai.
Në një lutje të drejtpërdrejtë drejtuar aleatëve të Ukrainës, Zelensky vazhdoi: "Nëse partnerët tanë nuk e braktisin Ukrainën kur bëhet fjalë për financimin e qëndrueshmërisë sonë, nëse djemtë tanë ushtrojnë dhe vazhdojnë të mbajnë fushën e betejës, dhe nëse çdo kilometër u kushton rusëve dhjetëra, nëse jo qindra, mijëra trupa, atëherë ne do të luftojmë për qiellin. Sepse qielli do të jetë faktori vendimtar në këtë luftë". /Telegrafi/