ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Volodymyr Zelensky do t'u bashkohet udhëheqësve të NATO-s në samitin në Ankara.

Presidenti i Ukrainës ka qenë i zëshëm për nevojën e vendit të tij për më shumë mbështetje të mbrojtjes ajrore ditët e fundit, transmeton Telegrafi.

Duke postuar fragmente nga një intervistë me Financial Times në X, ai përsëriti thirrjen e tij për aleatët që të ofrojnë sisteme të mbrojtjes ajrore.

"Sot, lufta është për qiellin. Ky është një ndryshim në prioritetet e kësaj lufte. Ne po lëvizim drejt qiellit", tha ai.

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"Ka një të panjohur në këtë ekuacion, për fat të keq - mbrojtja anti-balistike. Dhe ky është një problem i madh. Ne ishim të papërgatitur; nuk kishim programe anti-balistike, asnjë trashëgimi të tillë sovjetike. E gjitha shkoi në Moskë dhe nuk mbeti në Ukrainë", shtoi ai.

Në një lutje të drejtpërdrejtë drejtuar aleatëve të Ukrainës, Zelensky vazhdoi: "Nëse partnerët tanë nuk e braktisin Ukrainën kur bëhet fjalë për financimin e qëndrueshmërisë sonë, nëse djemtë tanë ushtrojnë dhe vazhdojnë të mbajnë fushën e betejës, dhe nëse çdo kilometër u kushton rusëve dhjetëra, nëse jo qindra, mijëra trupa, atëherë ne do të luftojmë për qiellin. Sepse qielli do të jetë faktori vendimtar në këtë luftë". /Telegrafi/

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