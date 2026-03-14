LSM sot proteston, do të bllokohen disa rrugë në Shkup
Për shkak të protestës së paralajmëruar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, sot do të mbyllen disa rrugë dhe bulevarde në Shkup.
"Sot në orën 12:05, do të mbahet një protestë e organizuar nga Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë, duke filluar nga përpara ndërtesës së LSM-së në rrugën Mirce Acev, majtas përgjatë rrugës Filip 2, djathtas përgjatë rrugës 11-ti Tetori, drejt përgjatë rrugës Dimitrie Cupovski, djathtas përgjatë rrugës Vasil Glavinov, drejt përgjatë bulevardit OBRM-PDUKM, majtas përgjatë bulevardit Ilinden deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë në Shkup", informoi policia.
Për këto arsye, Njësia për Siguri në Trafikun Rrugor do të marrë masa për një regjim të veçantë trafiku në rrugët e lartpërmendura në qytetin e Shkupit.
Ministria e Brendshme u bën apel qytetarëve të respektojnë urdhrat e lëshuara nga oficerët e policisë në rrugët ku do të lëvizin pjesëmarrësit.