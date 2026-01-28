LSM do të protestojë sot për rritjen e pagave minimale dhe të të gjitha pagave të tjera
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë do të mbajë sot një protestë për rritjen e pagës minimale në të paktën 600 euro dhe të gjitha pagat e tjera me 100 euro. Protesta, e cila do të fillojë në orën 17:00, do të shprehë pakënaqësi për mospërmbushjen e kërkesave për rritje të pagave. Protesta do të fillojë para Shtëpisë së Punëtorëve dhe do të vazhdojë para Kuvendit dhe Odës Ekonomike, dhe do të përfundojë para Qeverisë.
Kryetari i LSM-së, Sllobodan Trendafilov, tha dje në një konferencë për shtyp se protesta po organizohet për shkak të qëndrimit injorant të Qeverisë dhe punëdhënësve që nuk kanë rritur pagat e punëtorëve.
Sipas LSM-së, ka shumë argumente për rritjen e pagave, duke filluar nga inflacioni deri te rritja e vlerës së shportës minimale sindikale në janar me një mijë denarë.
"28 janari është dita kur punëtorët flasin. Sa me zë të lartë flasin varet nga ju. Prania juaj në rrugë do të flasë më me zë të lartë se çdo diskutim që keni pasur në familjet tuaja dhe në vendet tuaja të punës. Ju bëj thirrje të gjithëve, si sindikalistëve, punëtorëve dhe pensionistëve që merrni pension nga kontributet e punëtorëve, të na bashkoheni sepse vetëm në janar jeni më të varfër me një mijë denarë. Të tjerët nuk na llogarisin dhe besojnë se nëse nuk vini, po u jepni mbështetje të madhe që të mos ju rritet rroga sepse besojnë se jetoni mirë dhe se flisni vetëm për gjëra të bukura", tha Trendafilov.
Sipas tij, nuk ka më justifikime sepse 200 mijë njerëz janë të varfër dhe jetojnë me një pagë nën 30.000 denarë.
Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve të Medias (SPGPM) gjithashtu do t'i bashkohet protestës. Në një deklaratë dërguar mediave, SPGPM u bëri thirrje anëtarëve të saj të japin mbështetje të plotë kërkesave për rritje të pagave minimale, por edhe të të gjitha pagave të punëtorëve në vend./Telegrafi/