LSDM: ZNAM tentoi ta shpërbëjë partinë tonë, teksa tani po shpërbëhet vetë
LSDM-ja opozitare thotë se partia ZNAM po përballet me shpërbërje të brendshme.
"ZNAM po shpërbëhet plotësisht në të gjitha nivelet. Pas deputetit Mile Cekov, një tjetër këshilltar i ZNAM-it në Këshillin e Bashkisë së Prilepit është larguar nga shumica qeverisëse. Ky grup, i krijuar nga Maksim Dimitrievski dhe i financuar nga Mickoski dhe OBRM-PDUKM, me qëllimin e vetëm për të shpërbërë LSDM-në, së pari tradhtoi partinë e tij mëmë, dhe më pas votuesit e saj duke hyrë në koalicionin e tenderit me armikun më të madh të Maqedonisë - organizatën kriminale OBRM-PDUKM.", reagojnë nga LSDM.
LSDM pretendon se po rifiton besimin e votuesve.
"OBRM-PDUKM është në panik. LSDM po i kthen votuesit e saj çdo ditë, ndërsa OBRM-PDUKM është në rënie të lirë - ata tashmë kanë humbur mbi 150,000 vota për shkak të premtimeve të paplotësuara parazgjedhore për emrin, Marrëveshjen e Prespës, pagat, ekonominë... Mjaft me lajme të rreme apo skandale të rreme. Rrjeti i botëve dhe fermave troll të partisë simotër SNS është zbuluar gjithashtu. Çdo gjë që ata po përpiqen të bëjnë me metodat e Gebelsit tani është e qartë për qytetarët. Kjo është arsyeja pse "platforma" nuk mund të kalojë", thuhet në deklaratë.