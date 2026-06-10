LSDM: Tripunovski të mbajë përgjegjësi për gjendjen katastrofike në bujqësi
Nga LSDM thonë se në dy vjet të qeverisjes së Mickoskit dhe OBRM-PDUKM-së, bujqësia është sjellë në një gjendje katastrofike.
Sipas LSDM-së, subvencionet janë ulur me 40 milionë euro.
"Në vend të rritjes së subvencioneve siç gënjenin kur ishin në opozitë, fermerët morën ulje. Subvencionet për bagëtinë janë ulur nga 12,000 në 8,000 denarë për kokë. Mbështetja për duhanin është ulur gjithashtu, nga 100 në 80 denarë për klasin e parë. Një sërë masash që mbështesnin drejtpërdrejt fermerët e vegjël, vreshtarit dhe prodhuesit e orizit janë hequr".
"Fermerët nuk përballen vetëm me subvencione të reduktuara, por edhe të papaguara. Mijëra fermerë blegtoralë, prodhues drithërash, kopshtarë dhe prodhues të tjerë ende presin fondet që u takojnë, ndërsa kostot e prodhimit po rriten çdo ditë. Ndërkohë, blerja e fermerëve të vegjël ka rënë me 46.2 përqind. Ky është një tregues i drejtpërdrejtë i rënies së prodhimit dhe marketingut bujqësor".
"Fermerët e bagëtive po protestojnë vonesën e subvencioneve dhe çmimet e ulura të blerjes së qumështit. Qumështorët kanë ulur vazhdimisht çmimet e blerjes, ndërsa Qeveria ka mbetur një vëzhguese e heshtur. Prodhuesit e drithërave po hyjnë në korrje pa një çmim të njohur blerjeje dhe pa subvencione të paguara", thonë nga LSDM.
Më tej nga partia thonë se Qeveria ka anuluar thirrjet për blerjen e traktorëve, makinerive dhe pajisjeve të tjera përmes Programit të Zhvillimit Rural.
"Masat që kanë ndihmuar fermerët të investojnë dhe modernizojnë prodhimin e tyre për vite me radhë janë shfuqizuar ose ndaluar. E gjithë kjo është përkeqësuar nga skandalet serioze të korrupsionit në sektor. Publiku dëshmoi skandalin me programin IPARD dhe ryshfetin prej 50 mijë euro. Prandaj, përgjegjësia politike nuk mund të shmanget dhe LSDM ngriti interpelancë për Cvetan Tripunovskin. Është koha që Tripunovski të mbajë përgjegjësi për situatën katastrofike në bujqësi", thonë nga LSDM.