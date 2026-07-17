Siljanovska-Davkova: Diaspora është e diskriminuar, një njësi zgjedhore është një zgjidhje e mirë
Presidentja e RMV-së, Gordana Siljanovska-Davkova beson se diasporës duhet t'i ofrohen kushte për të votuar dhe se zgjidhjet aktuale në Kodin Zgjedhor krijojnë trajtim të pabarabartë të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit.
Sipas saj, diaspora diskriminohet në këtë drejtim dhe Kushtetuta parashikon qartë të drejtën e votës.
"Kur bëhet fjalë për diasporën, ndonjëherë shokohem nga ajo që dëgjoj. Sipas Kushtetutës sonë, e drejta e votës është e lidhur në mënyrë aktive dhe pasive me shtetësinë. Është e pamundur të dërgohen në qendrat e votimit, kjo është shumë, ne nuk kemi asnjë, dhe i kemi vetëm në konsullata dhe ambasada, gjë që është e pamundur në disa vende. Pra, çfarë po bëhet atëherë? Ose me votim postar ose me votim elektronik e kështu me radhë", tha Siljanovska-Davkova.
Në përgjigje të vërejtjeve të opozitës se propozimi i qeverisë për votim së pari elektronik dhe më pas me postë nuk parashikon mekanizma mbrojtës dhe se kjo do të çojë në manipulim zgjedhor, Siljanovska tha se pikërisht prej tyre u krye një regjistrim elektronik.
Ajo foli edhe për çështje të tjera të hapura, siç është një njësi zgjedhore dhe financimi i partive për zgjedhjet.
“Sa i përket vërejtjeve të tjera, një njësi zgjedhore është një zgjidhje e mirë, ndërsa për të tjerat në lidhje me reklamat politike e kështu me radhë, duhet të arrihet edhe një konsensus, ka vende në të cilat nuk ka reklama politike të paguara”, tha Siljanovska-Davkova./Telegrafi/