LSDM: Rikonstruimi është një pranim se Qeveria nuk ka dhënë rezultate
Mickoski nuk ka rezultate pas vetes, kështu që sot ai do të krijojë një teatër të ri politik, akuzojnë sot nga LSDM.
"Kabineti i vjetër me një rregullim të ri, pra një ndryshim kozmetik të vendeve në të njëjtën strukturë kriminale. Disa ministra po lëvizin, disa emra të rinj po vijnë, por resoret kryesore dhe qendra kryesore e pushtetit mbeten në të njëjtat duar, të Hristijan Mickoskit.
Kur ekonomia ngec, kur qytetarët jetojnë gjithnjë e më vështirë, kur çmimet po rriten, kur rruga evropiane është e bllokuar dhe Qeveria nuk ka përgjigje për një problem të vetëm thelbësor, Mickoski po përpiqet të largojë vëmendjen nga dështimi i tij me rikonstruimin.
Ky rikonstruim nuk ndryshon politikat, nuk korrigjon gabimet dhe nuk merr përgjegjësi. Vetëm vendet ndryshohen, ndërsa të njëjtët njerëz vazhdojnë të qeverisin vendin.
Rikonstruim në vetvete është një pranim se Qeveria nuk ka dhënë rezultate.
Qytetarët nuk do të marrin paga më të larta, çmime më të ulëta, kujdes shëndetësor më të mirë, arsim më të mirë ose një rrugë më të shpejtë evropiane. Ata do të marrin vetëm një përqendrim edhe më të madh të pushtetit në duart e Mickoskit dhe vazhdimin e të njëjtave politika të gabuara kriminale.
Punët e brendshme, mbrojtja, financat, punët e jashtme, arsimi, mbeten në të njëjtat duar.
Ata thjesht rrotullojnë karrige për të krijuar përshtypjen se diçka po ndryshon", thonë nga LSDM./Telegrafi/