LSDM: Qeveria ka fonde për tenderë ndërsa nuk paska për rritjen e pagës minimale në 600 euro
LSDM paraqiti Ligjin për Rritjen e Pagës Minimale në 600 Euro, duke vlerësuar se është një masë realiste dhe e nevojshme për të mbrojtur standardin e jetesës së punëtorëve, në përputhje me kërkesat e qarta të sindikatave dhe kushtet aktuale ekonomike në vend.
Partia thekson se ligji është një përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj përkeqësimit dramatik të standardit të jetesës në një vit e gjysmë të kaluar, një periudhë në të cilën inflacioni, rritja e çmimeve të ushqimit, energjisë elektrike, ngrohjes dhe shërbimeve bazë kanë ulur seriozisht fuqinë blerëse, veçanërisht tek qytetarët që jetojnë me pagën minimale.
Sipas LSDM, për mijëra familje paga minimale është burimi i vetëm ose dominues i të ardhurave, prandaj shteti është i detyruar të sigurojë fonde për rritjen e saj në 600 Euro.
"Nuk mund të ketë para për tendera kriminalë, dhe mund të pretendohet se nuk ka fonde për punëtorët", reagon LSDM, duke përmendur një sërë shembujsh të prokurimeve dhe kontratave publike që, sipas tyre, ngrenë dyshime serioze për abuzim.
Në deklaratë thuhet se qytetarët dëgjojnë çdo ditë për qindra tenderë të dhënë kompanive individuale, miliona dollarë për kompani me një numër minimal punonjësish, si dhe kontrata të lidhura me kompani të afërta me koalicionin qeverisës OBRM-PDUKM – ZNAM.
“Kjo është zgjedhja e qeverisë – skema tenderësh në vend të punëtorëve”, thotë LSDM, duke shtuar se të rinjtë po largohen masivisht nga vendi, ndërsa Qeveria njëkohësisht po importon fuqi punëtore të huaj me pretekstin e mungesës së personelit.