LSDM: Mickoski nuk e do BE-në, ai dëshiron shtet të kapur e jo ligje evropiane
Pas rrëfimeve të Hristijan Mickoskit, Timço Muçunskit, Gordana Siljanovskës se Prespa është një kryevepër e diplomacisë, se gjuha, kultura dhe identiteti kombëtar maqedonas janë absolutisht të mbrojtura dhe se NATO është gjëja më e mirë që ka marrë Maqedonia sepse ofron siguri absolute dhe krijon një klimë për investime, fakti mbetet se Mickoski dhe organizata e tij kriminale nuk kanë bërë asgjë në fushën e përfundimit të axhendës së reformave për më shumë se dy vjet, thonë nga opozitarja LSDM.
Nga LSDM thonë se OBRM-PDUKM tani po kërkojnë një alibi, sepse kanë mbetur 15 ditë deri më 1 qershor dhe nuk mund t'i përmbushin pikat e mbetura, sepse u janë dashur 2 vjet për disa pika.
"Tani Mickoski po njofton se do të japë 9.5 nga 10, ose të paktën 7 ose 8 pika. Numrat po shkojnë si llotari. Askush nuk e kupton përveç tij, kush e di se si dhe kur po GËNJEN! Askush nuk e kupton më përveç se ai po kërkon një alibi për të justifikuar dështimin e përmbushjes së reformave. Por Mickoski nuk dëshiron të thotë gjënë kryesore. Pa ndryshime në Kushtetutë, pa pakica në Kushtetutë, nuk janë përmbushur as 7, 8, 9, 5 apo 10. NUK KA ASGJË! Ajo që fsheh është se pa pakica në Kushtetutë nuk ka lëvizje nga pika e vdekur. Nuk ka vazhdim të integrimit në BE pavarësisht përmbushjes së pikave të mbetura në axhendë.
Çështja e pakicave nuk është çështje e bullgarëve, është çështje e të gjitha pakicave në Maqedoni.
Ne nuk po negociojmë me Bullgarinë, por me BE-në. Me të 27 shtetet anëtare dhe kushti janë pakicat!
Pakicat nuk janë vetëm bullgarët, por edhe serbët, kroatët, romët, boshnjakët, turqit, shqiptarët… të gjithë fqinjët tanë, miqtë, kolegët, të afërmit… të gjithë janë qytetarë të Maqedonisë.
Një nga 10 pikat është Ligji Zgjedhor, për të cilin Mickoski tha se do të jetë temë në fund të qershorit!
Prandaj, i bëjmë thirrje Mickoskit të mos kërkojë alibi për mospërmbushjen e axhendës së reformave, por të zgjidhë pikat e mbetura deri më 1 qershor, siç premtoi, dhe të përfshijë pakicat në Kushtetutë në mënyrë që të vazhdojë procesi i integrimit në BE. Mjaft me gënjeshtrat dhe manipulimet me qytetarët", thonë nga LSDM.
Ata kritikojnë qeverinë për reformat që duhet të bëhen, e që sipas LSDM-së gjithçka ka ngecje.
"Le t'ia dërgojnë dokumentet e ekstradimit Gruevskit, për t'i treguar Evropës dhe qytetarëve se e duan BE-në. Nuk mund të jemi në BE dhe të mbrojmë refugjatët, simbole të krimit dhe korrupsionit në Maqedoni. Mickoski dhe banda e tij nuk e duan BE-në. Ata nuk duan ligje evropiane, nuk duan drejtësi evropiane, nuk duan Zyrën e Prokurorit Evropian, sepse atëherë duhet të mbahet përgjegjës për krimin dhe korrupsionin. Atëherë nuk ka urdhër për një prokuror nga foltorja e parlamentit, atëherë nuk mund të dërgohen mesazhe përmes medias dhe nuk mund të kërkohen procese me telefon. Atëherë prokurori është i pavarur si kudo në BE. Ata nuk duan media të lira, sepse atëherë nuk ka lajme të rreme, afera të sajuara dhe fyerje të një kundërshtari politik. Nuk ka helmim të hapësirës mediatike, por - TË VËRTETËN! Mickoski dhe grupi kriminal dhe partneri i tyre në koalicionin e tenderit ZNAM nuk duan të mbahen përgjegjës. Le të dalin dhe t'u thonë qytetarëve të Maqedonisë se NUK E DUAN BE-në! Le ta thonë të vërtetën për një herë, dhe të mos gënjejnë se Marrëveshja e Prespës nuk po funksionon, të gënjejnë se do ta marrin emrin e tyre përsëri dhe se dikush tjetër është gjithmonë fajtor. Mjaft me gënjeshtrat e Mickoskit dhe bandës së tij! Nuk do t'u japim atyre alibi. Koha për të vërtetën, drejtësinë dhe përgjegjësinë po vjen", thonë nga LSDM.