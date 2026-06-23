LSDM: Mickoski dhe Kocoska pranojnë se buxheti është bosh, Qeveria po e rrit deficitin
Ministrja e Financave Gordana Koçoska pranoi se nuk ka para në buxhet, akuzojnë nga LSDM.
Nga atje thonë se i gjithë deficiti vjetor i planifikuar buxhetor është shpenzuar në gjashtë muajt e parë të vitit.
"Me ribalancimin e paralajmëruar, Qeveria planifikon ta rrisë më tej deficitin, pavarësisht premtimeve të mëparshme për ta ulur atë.
Kjo nuk është surprizë. Është një konfirmim i drejtpërdrejtë i asaj që LSDM ka paralajmëruar që nga fillimi i mandatit të kësaj Qeverie.
Qytetarët e dinë më mirë se cila është gjendja reale e ekonomisë. Ata vetëm duhet të shikojnë në portofolet dhe frigoriferët e tyre. Ajo që shohin atje nuk është një "ekonomi e tretë në Evropë", por një rritje e kostos së jetesës, një rënie e fuqisë blerëse dhe shqetësim në rritje për të ardhmen.
Ndërsa qeveria flet për rekorde dhe suksese, deficiti buxhetor po rritet, shteti është gjithnjë e më shumë i zhytur në borxhe dhe axhenda e reformave po mbetet prapa.
Në të njëjtën kohë, për shkak të ngecjes në integrimin evropian dhe izolimit të qëllimshëm të vendit, po humbasin mundësitë e zhvillimit, investimet dhe fondet që mund të ndihmonin ekonominë dhe qytetarët.
Borxhi publik, të cilin Qeveria premtoi ta ulë, është rritur me mbi 2.5 miliardë euro në dy vjet dhe po rritet në 11 miliardë euro.
Paratë nuk shkuan për paga më të larta, për masa për qytetarët dhe kompanitë, as për investime kapitale. Ato përfunduan në tenderët kriminalë partiakë të OBRM-PDUKM-së.
Pas dy vitesh deklaratash triumfuese për rritje ekonomike, e vërteta është e qartë dhe e dukshme: me Mickoskin dhe OBRM-PDUKM-në, ekonomia po shkon drejt kolapsit", thonë nga LSDM./Telegrafi/