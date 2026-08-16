LSDM ironizon me Mickoskin: Po paraqitet si ekspert për ekonomi, turizëm, teknologji e arsim
LSDM lëshoi një deklaratë duke kritikuar ashpër kryeministrin Hristijan Mickoski pas kthimit të tij nga pushimet, duke e akuzuar atë se ofroi përsëri një sërë deklaratash dhe akuzash kundër opozitës, fermerëve dhe palëve të tjera të interesuara në vend të rezultateve konkrete.
Partia ironikisht e quajti udhëtimin e tij një "ekskursion shkencor dhe arsimor", duke theksuar se Mickoski, sipas tyre, e paraqet veten si ekspert të ekonomisë, turizmit, trafikut ajror, teknologjisë, arsimit dhe teknologjisë së informacionit.
LSDM gjithashtu i referohet deklaratave të tij për pastrimin e tubave në Gostivar, si dhe pretendimit se 1,200 projekte po zbatohen aktualisht në vend.
Partia opozitare gjithashtu akuzon kryeministrin se po shmang përgjigjen e pyetjeve që lidhen me historinë dhe Kishën Ortodokse Maqedonase, ndërsa, siç thonë ata, ai akuzoi përsëri opozitën për përhapjen e panikut pas informacionit për ujin e dyshuar të ndotur në Shkup.
"Ata e dinin një ditë më parë për 'sulmin hibrid' ndaj ujit në Shkup. Dhe pse nuk bënë asgjë kur e dinin?", pyet LSDM, duke shtuar se u bënë përsëri kërcënime për kallëzime penale dhe ndjekje penale nga institucionet.
Ata kritikuan gjithashtu qëndrimin e qeverisë ndaj fermerëve. Sipas LSDM-së, fermerët nuk protestuan te blerësit, por kërkuan një zgjidhje nga shteti për problemet me subvencionet, blerjen dhe fondin IPARD.
Deklarata komenton edhe investimet e shpallura që Mickoski tha se ishin në fazën e zbatimit. LSDM thekson se këto janë tre investime - gjermane, amerikane dhe një tjetër për të cilën Kryeministri nuk zbuloi detaje.
Në fund të deklaratës, LSDM iu referua me ironi deklaratës së Mickoskit se ai ishte me familjen e tij gjatë pushimeve dhe se mësoi se "4+4 nuk janë tetë ditë, por shtatë".
"Ai thjesht nuk na tha një gjë: kur do të shkojë në Gostivar për një dolli me ujë të Gostivarit?", pyet LSDM.