LSDM: Informacioni për helmimin e qytetarëve në Gostivar për pesë ditë u fsheh nga opinioni
Nga LSDM thonë se OBRM-PDUKM-ja tani e di se çfarë do të thotë hetimi dhe konfidencialiteti i informacionit. Sipas LSDM-së, kur Mickoski dëshiron të kërcënojë kundërshtarin e tij politik, ai ka "ndjenja" dhe urdhëron publikisht hetime nga foltorja parlamentare dhe përmes medias.
"Kur duhet të përcaktohet përgjegjësia për helmimin e qytetarëve në Gostivar, papritmas nuk ka "ndjenja" dhe gjithçka është "konfidenciale" dhe "nën hetim". Për pesë ditë, informacioni në lidhje me helmimin u fsheh nga publiku. Për pesë ditë, institucionet nën kontrollin e OBRM-PDUKM heshtën dhe nuk bënë asgjë".
"Tani, kur u zbulua se ishte fshehur, OBRM-PDUKM po përpiqet ta kthejë temën në "konfidencialitet informacioni", në vend që të marrë përgjegjësi. Pse i fshehu Prokuroria të dhënat nga analiza e ujit? Kë po mbronte tani? Kush e helmoi ujin që përfundoi në ujësjellës? Nëse OBRM-PDUKM vërtet beson në konfidencialitet dhe hetim, atëherë le të shpjegojë pse Ministri i Shëndetësisë dhe inspektimet shëndetësore heshtën për pesë ditë".
"Le të shpjegojë pse rezultatet e analizave u fshehën nga qytetarët. OBRM ka një “ndjenjë” vetëm kur duhet të sulmojë. Kur duhet të përgjigjet për paaftësinë dhe mbulimin e saj - atëherë papritmas gjithçka është “hetim” dhe “konfidenciale”. Qytetarët e Gostivarit nuk duan justifikime. Ata duan përgjegjësi. Dhe kjo përgjegjësi nuk mund të fshihet pas fjalëve “konfidencialitet” dhe “hetim”", thonë nga LSDM.