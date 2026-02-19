LSDM i reagon presidentes: Gjithë vendet e rajonit kanë avion qeveritar më të vjetër se ai i Maqedonisë
"Për shkak të dëshirës së kotë për një aeroplan më të madh dhe të ri për luks, Gordana Siljanovska tha sot se kolegët presidentë komentuan për moshën e aeroplanit qeveritar maqedonas dhe thanë se ishte nga koha e vëllezërve Wright. Ata thanë se aeroplani ishte i vogël, por nuk është çështje se sa të vogla janë pagat. Vetëm për aeroplanin. Cilët kolegë? Ndoshta kolegu Mickoski ose kolegu Nikolloski. Sepse mosha e aeroplanit qeveritar në Maqedoni është rreth 20 vjet. Aeroplani qeveritar kroat është më i vjetër - 27 vjet, aeroplani slloven është gjithashtu 23 vjet i vjetër, dhe të dy vendet janë anëtare të BE-së. Aeroplani qeveritar malazez është gjithashtu më i vjetër, 27 vjet i vjetër", reagon opozitarja LSDM.
Siljanovska-Davkova: Është më racionale dhe më lirë të kemi një avion qeveritar të ri dhe më të madh
"Le të shohim vendin më të pasur në botë, SHBA-në. United Airlines (SHBA) ka një moshë mesatare të flotës prej 15.4 vjetësh (të dhëna nga 19 shkurti 2026). Aeroplani më i vjetër është 35 vjeç. Ata kanë rreth 250 aeroplanë midis 25 dhe 30 vjeç që fluturojnë çdo ditë dhe kryejnë fluturime komerciale në të gjithë Amerikën", thonë nga LSDM.
Nga LSDM shtojnë se Siljanovska, Mickoski apo edhe të tjerët nga qeveria e duan një avion të ri, sepse ju pëlqen luksi mbi shpinën e qytetarëve.