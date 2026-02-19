Siljanovska-Davkova: Është më racionale dhe më lirë të kemi një avion qeveritar të ri dhe më të madh
Presidentja e Maqedonisë, Gordana Siljanovska-Davkova, sot, duke përdorur çështjen e avionit të ri qeveritar, tha se aeroplani qeveritar është 25 vjeç, është blerë i dorës së dytë dhe beson se duhet të blihet një aeroplan i ri, por më i madh, në mënyrë që, siç tha ajo, të mund të transportohen edhe gazetarët.
"Për t'ju bërë të qeshni, kolegët e mi presidentë nga rajoni e quajnë aeroplanin qeveritar "aeroplani i vëllezërve Wright", sepse është më i vogli dhe më i vjetri. Mund të flas për veten time. Përdorimi i aeroplanit qeveritar ndonjëherë lejon kryerjen funksionale të punëve shtetërore, por është edhe më i lirë se përdorimi i një fluturimi komercial. Tani nuk është shumë e këndshme kur e di që është 25 vjeç dhe është blerë i dorës së dytë. Kur ju shikoj ju gazetarëve, më kujtohet që kolegët presidentë thonë se është shumë më racionale dhe më e lirë të kemi një aeroplan më të madh se aeroplani ynë më i vogël, sepse atëherë më shumë njerëz mund të hipin në një fluturim dhe të kthehen kur të duan. Për mua është një hendikep i madh, që nuk kemi gazetarë me vete", tha Siljanovska-Davkova.
Avioni qeveritar "Learjet 60" u prodhua në vitin 2004 në Wichita, Kansas, në fabrikën Bombardier Aerospace dhe ka qenë në shërbim që nga janari i vitit 2005. U ble gjatë qeverisë së Vladimir Buckovskit. Sipas performancës së tij, është një avion biznesi me rreze të mesme veprimi, që do të thotë se mund të fluturojë nga Shkupi dhe Ohri për në Evropë dhe Lindjen e Mesme, por jo për në destinacione jashtë oqeanit, dhe ka shtatë vende.
Pas apeleve të përditshme nga Lidhja e Sindikatave (LSM) dhe LSDM-ja që qeveria të heqë dorë nga kostoja e planifikuar e blerjes së një aeroplani të ri dhe të rrisë pagën minimale në 600 euro, si dhe pagat e administratës me 6,000 denarë shtesë, kryeministri Hristijan Mickoski tha dje se nuk do të blihet aeroplan i ri.