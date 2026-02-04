LSDM: Heshtja për drogën prej 5 tonë është konfirmim se skandali shkon në majat e qeverisë
Nga partia opozitare maqedonase LSDM, thonë se për të tretën ditë radhazi, qeveria hesht për skandalin e madh të kartelit me sekuestrimin e 5 tonëve drogë në Serbi, të cilat vinin nga Maqedonia.
Nga LSDM kërkojnë se përgjigje se si erdhi një sasi kaq e madhe droge në Maqedoni dhe si kaloi kufirin.
"Heshtja është konfirmim i qartë se skandali shkon deri në majë të qeverisë. Një krim i tillë nuk mund të ndodhë pa mbështetje, logjistikë dhe mbrojtje nga njerëz në pozicione të larta në qeveri. Sa dërgesa të tilla, sa ton drogë me vlerë miliona euro kanë kaluar kufirin? Ku përfundojnë paratë e mëdha nga kontrabanda e drogës dhe çfarë financohet me këto para?".
"LSDM ka ditë që thotë se ka një lidhje midis strukturave kriminale në Maqedoni dhe Serbi. Ky rast është një tjetër konfirmim i kësaj. Tendera kriminalë, 5 ton drogë, foto të Mickoskit me kriminelë, ora luksoze me vlerë 65,000 euro. Si në një film mafioz. Heshtja duhet të ndalet. Prokuroria duhet të zgjohet, të kryejë një hetim të plotë dhe të gjejë përgjegjësinë për skandalin e kartelit me 5 ton drogë, pavarësisht se kush mban çfarë pozicioni", thonë nga LSDM./Telegrafi/