LSDM dorëzon në Kuvend projektligjin për pagën minimale
Grupi parlamentar i LSDM-së i paraqiti sot Kuvendit një projektligj për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Pagën Minimale.
"Në përputhje me nevojat e punëtorëve dhe kërkesat e sindikatave, ndryshimet përcaktojnë pagën minimale në 36.960 denarë, ose 600 euro.
Në shënimin shpjegues thuhet se gjatë vitit 2025, u regjistrua një rritje e vazhdueshme e inflacionit, me indeksin e kostos së jetesës që shënoi një rritje të konsiderueshme. Sidomos në produktet bazë ushqimore, energjinë, shërbimet dhe kostot e kujdesit shëndetësor, të cilat kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe më të fortë në shpenzimet mujore të familjeve", tha LSDM.
Ata njoftuan se "rritja e çmimeve të ushqimit dhe nevojave themelore, si dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike, ngrohjes dhe shërbimeve, në fakt po e ulin fuqinë blerëse të punëtorëve, veçanërisht atyre që marrin pagën minimale. Kjo reflektohet veçanërisht te kategoritë më vulnerabël të punëtorëve, për të cilët paga minimale është burimi i vetëm ose dominues i të ardhurave"./Telegrafi/