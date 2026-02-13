“Love is in the clouds” - Evapify sjell 20% zbritje vetëm më 14 shkurt
14 Shkurti është një ditë që simbolizon dashurinë, kujdesin dhe momentet e vogla që kanë kuptim të madh.
Në këtë frymë, Evapify ka lansuar kampanjën speciale “Love is in the Clouds”, një koncept i dedikuar Ditës së Shën Valentinit, e cila do të jetë aktive vetëm më 14 Shkurt në të gjitha 14 pikat e shitjes Evapify.
Kjo kampanjë është menduar si një mënyrë për ta bërë dhuratën më të plotë dhe më simbolike, duke kombinuar produktet në një zemër bashkë me një dedikim përmes kartolinës.
https://www.instagram.com/p/DUsaFlejCfp/?igsh=ajgyZWMwajFoNWEy
Oferta përfshin: 20% zbritje për çdo bundle me zemër + 1 kartolinë, është e limituar në maksimum 5 produkte për klient dhe nuk kombinohet me ndonjë zbritje tjetër, vlenë ekskluzivisht vetëm për 24 orë.
Love is in the clouds, është dhurata perfekte për më të dashurit tuaj.