Llapi jep shenja jete, rikthehet te fitorja ndaj Prishtinës së Re
Llapi ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Prishtinës së Re me rezultat të thellë 4-0, në kuadër të javës së 31-të të Superligës së Kosovës.
Duke e ditur rëndësinë e pikëve, llapjanët e nisën furishëm takimin dhe gjetën shpejt epërsinë. Në minutën e 6-të, mesfushori Arbnor Ramadani shënoi për 1-0. Pavarësisht rasteve të tjera, pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat.
Në pjesën e dytë, Prishtina e Re mbeti me një lojtar më pak, pasi mbrojtësi Endrit Morina u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 53-të, çka ia lehtësoi edhe më shumë punën vendasve.
Vetëm pak më vonë, Arianit Hasani e dyfishoi epërsinë për 2-0, ndërsa në minutën e 85-të Erio Sadriu realizoi për 3-0, duke e siguruar fitoren.
Në sekondat e fundit, Fiton Ademi shënoi edhe golin e katërt për rezultatin përfundimtar 4-0.
Pas kësaj fitoreje, Llapi ka 36 pikë në pozitën e tetë, që dërgon në barazh, ndërsa Prishtina e Re me 28 pikë mbetet e fundit në tabelë. /Telegrafi/