Liverpooli triumfon bindshëm ndaj Brightonit, avancon tutje në FA Cup
Liverpooli gjithashtu e ka prerë biletën për në fazën tjetër të FA Cup, me një fitore bindëse ndaj Brightonit.
“Reds” shkëlqyen pavarësisht që pushuan disa nga lojtarët kryesorë, për të triumfuar me rezultat 3-0.
Curtis Jones me një finalizim të saktë pas asistimit të Milos Kerkez zhbllokoi rezultatin për të kaluar Liverpoolin në epërsi (42’).
Ndërsa, ishte Dominik Szoboszlai që shënoi një supergol për ta dyfishuar epërsinë (56’).
Kurse, fitoren e vulosi Mohamed Salah nga pika e bardhë pasi Van Hecke shkaktoi penallti, duke goditur kundërshtarin në këmbë (68’).
Liverpooli kësisoj iu bashkohet skuadrave tjera favorite për këtë trofe në fazën tjetër, ndërsa kundërshtarin do ta mësojë për tërheqjes së shortit./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals