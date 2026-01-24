Liverpooli merr vendimin përfundimtar për të ardhmen e Mo Salah
Para se të hapej afati i janarit, gjithçka dukej se po shkonte drejt largimit të Mohamed Salah nga Liverpooli. Edhe momenti kur ai u nis drejt Kupës së Afrikës së Kombeve kishte krijuar bindjen te shumë tifozë se egjiptiani mund të mos kthehej më në “Anfield”.
Klubet e Ligës Profesionale Saudite kanë kohë që e ndjekin nga afër Salahun dhe ai mbetet objektivi i tyre i ëndrrave. Për një periudhë, dukej sikur marrëdhënia mes lojtarit dhe klubit ishte thyer përfundimisht.
Pas barazimit ndaj Leeds United në “Elland Road”, Salah dha një intervistë të fortë, ku akuzoi klubin se e kishte “hedhur nën autobus”. Ai po ashtu zbuloi se raporti i tij me trajnerin Arne Slot ishte praktikisht inekzistent, pas disa ndeshjeve radhazi ku ishte lënë në stol.
Kjo situatë u përforcua nga zërat për një largim të pashmangshëm, teksa e ardhmja e tij në “Anfield” dukej gjithnjë e më e paqartë. Megjithatë, pas rikthimit nga AFCON, Salah u rikthye titullar në ndeshjen kundër Marseille, të cilën Liverpooli e fitoi bindshëm, duke sinjalizuar një ndryshim të qartë në raportet brenda klubit.
Tani, duket se besimi i ndërsjellë po rindërtohet. Liverpooli ka bërë të qartë qëndrimin e tij mes spekulimeve për transferim dhe, sipas raportimeve të fundit, klubi nuk ka ndërmend ta largojë me çdo kusht yllin egjiptian.
Kontrata e Mohamed Salah me Liverpoolin skadon në vitin 2027 dhe, sipas Ben Jacobs (për talkSPORT), “Reds” do të ishin të kënaqur nëse ai e përmbush kontratën e tij deri në fund dhe largohet si lojtar i lirë.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Liverpool insist they want Mohamed Salah to see out his contract until 2027, but Saudi Arabian clubs are pushing for his signing.
His camp have met with Saudi officials, and a departure this summer could suit all parties.
— @JacobsBen pic.twitter.com/OGTpCaB2QB
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 22, 2026
Megjithatë, ekziston një prapavijë e rëndësishme në këtë histori. Klubet saudite po shtyjnë fort për ta transferuar Salahun verën e ardhshme dhe janë të gatshme të vendosin oferta shumë të majme në tryezë, si për lojtarin ashtu edhe për klubin anglez.
Për këtë arsye, edhe pse marrëdhëniet mes Liverpoolit dhe Mohamed Salah duket se po përmirësohen, një largim gjatë verës nuk mund të përjashtohet plotësisht. Situata mbetet e hapur dhe zhvillimet e muajve në vijim do të jenë vendimtare për të ardhmen e njërit prej yjeve më të mëdhenj të “Reds”./Telegrafi