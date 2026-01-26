Liverpooli dhe Tottenhami në “luftë” për 100 milonëshin e Real Madridit
Liverpooli dhe Tottenham Hotspur po kërkojnë të forcojnë mesfushën dhe tashmë kanë vënë në shënjestër një nga emrat më të mëdhenj të futbollit evropian.
Të dy klubet po kalojnë një periudhë zhgënjyese. Liverpooli ka pësuar një goditje serioze në garën për Top 4 në Liga Premier pas humbjes ndaj Bournemouthit, ndërsa Tottenham po has vështirësi të vazhdueshme për të fituar ndeshje.
Në këtë kontekst, të dyja skuadrat janë të gatshme të mbështesin trajnerët e tyre me përforcime të mëdha. Sipas raportimit të “Fichajes”, mesfushori i Real Madridit, Aurelien Tchouameni, është shndërruar në objektiv konkret për klubet e Ligës Premier.
Raporti thekson se si Liverpooli ashtu edhe Tottenham Hotspur janë të gatshëm të shkojnë deri në 100 milionë euro për ta bindur Real Madridin të heqë dorë nga reprezentuesi francez.
Brenda Real Madridit, megjithatë, ky interes nuk ka ardhur si surprizë. Gjatë vitit të fundit, Tchouameni është konsoliduar si një figurë kyçe në skuadër dhe ka fituar besimin e plotë të stafit teknik.
Për Liverpoolin, përforcimi i mesfushës mbetet prioritet absolut. Klubi po kërkon një profil afatgjatë, të aftë të kontrollojë lojën dhe të diktojë ritmin, rol që Tchouameni e përmbush në mënyrë ideale.
Nga ana tjetër, edhe Tottenham beson se ky është momenti i duhur për një transferim deklarativ. Në Londër mendojnë se mesfushori i Real Madridit mund ta çojë skuadrën në një nivel më të lartë konkurrues.
Në Madrid, megjithatë, mesazhi është i qartë. Zhvillimi i Tchouamenit konsiderohet ende në proces dhe figura të rëndësishme të klubit, përfshirë Alvaro Arbeloa, e vlerësojnë shumë, duke besuar se vitet e tij më të mira janë ende përpara.
Pavarësisht zhurmës që po krijojnë shifrat prej 100 milionë eurosh, qëndrimi i Real Madridit nuk ka ndryshuar. Përveç ndonjë kthese të papritur, klubi mbretëror po përgatitet ta mbajë mesfushorin francez në “Santiago Bernabeu”./Telegrafi