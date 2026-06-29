Linja 7C rikthehet në itinerarin e saj të qarkullimit, hyn në fuqi nga 1 korriku
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se linja e autobusit 7C do të rikthehet në itenerarin e saj të mëparshëm të qarkullimit, i cili do të hyjë në fuqi nga 1 korriku.
Sipas njoftimit, linja do të kthehet në qarkullim siç ka funksionuar më herët, me qëllim të përmirësimit të organizimit të transportit publik, rritjes së efikasitetit të linjës, respektimit më të saktë të orareve të qarkullimit dhe ofrimit të një shërbimi më të besueshëm për qytetarët.
“Sipas këtij ndryshimi, autobusi i linjës 7C nuk do të vazhdojë më deri te ETC, por do ta përfundojë itinerarin dhe do të kthehet te rrethi i FSK-së, ashtu siç ka funksionuar më herët. Lusim të gjithë udhëtarët që ta kenë parasysh këtë ndryshim gjatë planifikimit të udhëtimeve të tyre”, thuhet tutje në njoftim. /Telegrafi/