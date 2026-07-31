Bulliqi: Nga 1 shtatori Komuna e Podujevës merr përsipër mbështetjen edukative për fëmijët me autizëm
Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka bërë të ditur se nga 1 shtatori të këtij viti, komuna do të marrë përsipër organizimin dhe ofrimin e mbështetjes edukative për fëmijët në spektrin e autizmit, përmes angazhimit të stafit profesional komunal.
Bulliqi ka theksuar se ky është një hap i rëndësishëm për të qenë më pranë fëmijëve me autizëm dhe familjeve të tyre.
Ai njoftoi se gjatë një takimi me përfaqësuesit e shoqatës “AUTIZMI”, i ka falënderuar ata për kontributin dhe përkushtimin e treguar ndër vite, duke theksuar se Komuna i ka mbështetur financiarisht çdo vit.
Po ashtu, Bulliqi ka shprehur gatishmërinë që bashkëpunimi me shoqatën të vazhdojë edhe në të ardhmen, veçanërisht në trajnimin e stafit që do të angazhohet nga Komuna për ofrimin e mbështetjes edukative për këtë kategori të fëmijëve. /Telegrafi/