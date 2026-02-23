Limani: Nëse gjithçka shkon siç duhet, koalicioni me AKI-në do të vazhdojë edhe në zgjedhjet parlamentare
Ndonëse tha se koalicioni ASH-AKI ishte vetëm për zgjedhjet lokale të vitit 2025, Valbon Limani tha se ka tendencë nga të dyja palët që ky koalicion të vazhdojë edhe në zgjedhjet parlamentare kurdo që mbahen ato.
“Nëse shkon gjithçka siç duhet, besoj se edhe në zgjedhjet parlamentare do të dalim si koalicion”, deklaroi Limani.
Në lidhje me Aleancën për Shqiptarët dhe largimet e fundit nga krahu i Taravarit, ai tha se më shumë janë reflektime personale, se sa largime.
“Nuk do t’i quaja largime, më tepër i quaj reflektime personale”, kështu tha për largimet e fundit nga ASH-Taravari, Valbon Limani, duke e vlerësuar kontributin e tyre në parti.
Valbon Limani tha se pas asaj që ndodhi në zgjedhjet lokale, Blerant Ramadani e pa më të arsyeshme përkushtimin e tij në profesion, ndërsa për Gadaf Uzairi, ai tha se është një pauzë e përkohshme pas gjithë atyre viteve përkushtim.
E për mundësinë e bashkimit me ASH-Sela, Valbon Limani tha se deri tani nuk ka parë hapa konkret, por shtoi se do të punohet në atë drejtim.
“Sa i përket bashkimit të ASH-së, për të pas bashkim të tillë duhet edhe motiv edhe dëshirë nga të gjitha palët dhe nga të gjitha anët. Deri tani nuk shoh ndonjë hap konkret por do të vazhdojmë të punojmë në atë drejtim”, tha Limani