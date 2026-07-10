Lily Allen nderohet si ikonë, por është paraqitja e saj ajo që rrëmben vëmendjen
Lily Allen ishte një nga emrat më të komentuar në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Silver Clef Awards, ku u shfaq me një veshje të guximshme dhe elegante në tapetin e kuq të Royal Albert Hall në Londër.
Këngëtarja 41-vjeçare zgjodhi një kombinim të zi me reçipeta prej dantelle dhe fund të gjatë me bisht, duke tërhequr vëmendjen me stilin e saj.
Ajo e kompletoi pamjen me taka të zeza, flokë të stiluar thjesht dhe bizhuteri diskrete me diamant, shkruan DailyMail.
Përveç paraqitjes së saj, Lily u nderua edhe me Çmimin Ikonë, një nga vlerësimet kryesore të mbrëmjes.
Në të njëjtën ceremoni, Pink mori çmimin O2 Silver Clef, ndërsa Jade Thirlwall u shpall artistja më e mirë femër. Në tapetin e kuq shkëlqyen gjithashtu edhe Mel C dhe Jessie J, secila me stile të ndryshme.
Silver Clef Awards organizohet nga organizata bamirëse Nordoff and Robbins dhe këtë vit shënoi 50-vjetorin.
Gjatë historisë së saj, ceremonia ka nderuar emra të mëdhenj të muzikës si David Bowie, George Michael, Paul McCartney, Oasis, Coldplay dhe Ed Sheeran, ndërsa ka mbledhur mbi 17 milionë paund për mbështetjen e terapisë muzikore. /Telegrafi/