Ligjvënësit e BE-së mbështesin marrëveshjen tregtare BE-SHBA, me kushte të bashkangjitura
Ligjvënësit e BE-së miratuan të enjten marrëveshjen tregtare BE-SHBA të arritur në Turnberry, Skoci, në vitin 2025, ndërsa i bashkëngjitën një sërë kushtesh marrëveshjes.
Një shumicë e gjerë e grupeve politike mbështetën marrëveshjen, e cila ul tarifat e BE-së për shumicën e mallrave industriale amerikane në zero, me 417 vota pro, 154 kundër dhe 71 abstenime, transmeton Telegrafi.
Komisioni Evropian dhe Uashingtoni kishin shtyrë për zbatimin e marrëveshjes, por eurodeputetët e vonuan mbështetjen e saj deri javën e kaluar për shkak të tensioneve mbi Grenlandën dhe hetimeve të reja tregtare të SHBA-së që ngritën frikën se Uashingtoni mund të minonte marrëveshjen me tarifa të reja.
Fillimisht e kritikuar nga eurodeputetët si e pabalancuar dhe e mbrojtur nga Komisioni si rezultati më i mirë i mundshëm, marrëveshja vendos tarifat e SHBA-së për mallrat e BE-së në 15%, ndërsa BE eliminon tarifat për shumicën e produkteve industriale amerikane.
Eurodeputetët prezantuan masa mbrojtëse për të ribalancuar paktin në rast të kërcënimeve të ardhshme nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump ose shkeljeve nga Shtetet e Bashkuara.
“Sigurisht, kjo është e pabalancuar, por nëse mund ta përmirësojmë, ndoshta mund të jetojmë me të”, tha eurodeputeti socialist gjerman Bernd Lange përpara votimit.
Parlamenti Evropian tani do të punojë me shtetet anëtare të BE-së për të gjetur një qëndrim të përbashkët dhe për të mundësuar uljen e tarifave, me masat mbrojtëse të bashkangjitura që pritet të jenë pika kryesore e mosmarrëveshjes.
Këto përfshijnë një “klauzolë perëndimi dielli” sipas së cilës marrëveshja skadon në mars 2028, përveç nëse të dyja palët bien dakord ta zgjasin atë.
Ajo gjithashtu përfshin një “klauzolë lindjeje dielli” e cila do t’i bënte preferencat tarifore të kushtëzuara nga SHBA-të që të respektojnë angazhimet e tyre Turnberry.
Ligjvënësit lëvizën për të mbrojtur marrëveshjen nga tarifat e reja të SHBA-së pasi Gjykata Supreme rrëzoi tarifat e vitit 2025 të SHBA-së në shkurt, duke bërë që Shtëpia e Bardhë të vendoste tarifa të reja për mallrat e BE-së dhe të niste një hetim mbi praktikat e dyshuara të padrejta tregtare që mund të çonin në tarifa të mëtejshme.
Eurodeputetët gjithashtu i lidhën uljet e tarifave për çelikun dhe aluminin me veprime ekuivalente nga SHBA-të. /Telegrafi/