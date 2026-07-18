Ligji për mafian u jep familjeve italiane të drejtën të ‘çlirohen’ nga jeta e krimit
Fëmijët dhe të rinjtë e rritur në familje mafioze do të kenë një shans për t’u shkëputur nga krimi i organizuar sipas legjislacionit të ri në Itali që synon të ndalojë rekrutimin ndërgjeneracional të gangsterëve.
Në një përpjekje të paprecedentë për të ndërprerë zinxhirin familjar, shteti italian do t’u ofrojë fëmijëve nën 25 vjeç dhe të afërmve të tjerë të ngushtë të bosëve të mafias një shans për të filluar nga e para: një shtëpi të re në një qytet tjetër, një shkollë të re dhe, nëse është e nevojshme, një identitet të ri.
Të mërkurën, projektligji “i lirë për të zgjedhur” fitoi miratimin përfundimtar në senat.
“Sot, parlamenti po e përkthen në ligj një ëndërr që për vite me radhë dukej e pamundur”, tha Chiara Colosimo, presidente e komisionit parlamentar antimafia.
Rreth 400 fëmijë të lindur në familje mafioze pritet të hyjnë në program çdo vit, sipas Colosimo.
Në shumë klane mafioze italiane, pushteti kalohet nga një brez në tjetrin.
Pasi u bë president i gjykatës së të rinjve në Reggio Calabria në vitin 2011, Roberto Di Bella nisi një skemë të paprecedentë lirimi me kusht që u lejonte autoriteteve të largonin fëmijët nga familjet më të rrezikshme të Ndrangheta-s dhe t’i zhvendosnin ata derisa të mbushnin 18 vjeç.
Të mbështetur nga edukatorë, punonjës socialë dhe psikologë, ata u ndihmuan të përfundonin arsimin e tyre dhe të ndërtonin një jetë larg krimit të organizuar.
Prindërit që vazhdonin t’i tërhiqnin fëmijët e tyre në aktivitete kriminale rrezikonin të humbnin të drejtat prindërore.
Di Bella e quajti programin Liberi di Scegliere – që do të thotë i lirë për të zgjedhur.
Iniciativa provokoi reagime të ashpra. Di Bella u akuzua për ndarjen e familjeve dhe u denoncua nga politikanë, komentatorë dhe pjesë të kishës, të cilët argumentuan se largimi i fëmijëve nga prindërit e tyre, pavarësisht rrethanave, përbënte një sulm ndaj familjes.
Ligji i jep përparësi mbajtjes së nënave dhe fëmijëve së bashku, me kusht që nëna të pranojë të ndërpresë lidhjet me mafian.
Familjet zhvendosen në një vend të mbrojtur jashtë rajonit të tyre të origjinës. Nëse nëna mbetet e përfshirë me klanin, fëmijët vendosen në familje kujdestare të verifikuara ose, kur është e nevojshme, në shtëpi kujdesi të mbrojtura, ku marrin arsim dhe mbështetje psikologjike. /Telegrafi/