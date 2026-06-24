Lidhja e Bizneseve: Kosova nuk duhet ta humbë mundësinë për t’u përfshirë në rrjetin rajonal të gazit natyror
Lidhja e Bizneseve të Kosovës ka vlerësuar se sigurimi i qasjes në gazin e lëngshëm natyror - amerikan (LNG) dhe zhvillimi i infrastrukturës së nevojshme për të duhet të trajtohen si prioritete strategjike për zhvillimin ekonomik dhe sigurinë energjetike të vendit.
Sipas një njoftimi për media thuhet se Kosova vazhdon të mbështetet kryesisht në termocentrale të stërvjetruara me linjit dhe import të energjisë, derisa bizneset dhe ekonomia përballen me pasiguri të vazhdueshme në furnizim dhe me kosto të larta.
"Në një kohë kur vendet e rajonit po investojnë në linja të reja të gazit dhe po sigurojnë qasje në burime më të ndryshme energjetike, Kosova rrezikon të mbetet jashtë zhvillimeve që do të përcaktojnë konkurrueshmërinë ekonomike në vitet në vazhdim", thuhet në njoftim.
Po ashtu në njoftim thuhet se për komunitetin e biznesit, çështja e energjisë nuk është më vetëm çështje furnizimi, por çështje mbijetese dhe konkurrence.
"Ndikimin e kostove të energjisë te bizneset vendore e kemi parë pas daljes së qindra ndërmarrjeve në tregun e lirë të energjisë. Disa prej tyre tashmë po përballen me vështirësi serioze operimi, ndërsa ka biznese që po shqyrtojnë seriozisht zhvendosjen e fabrikave të tyre në vendet fqinje për shkak të pamundësisë për të përballuar kostot aktuale të energjisë".
Po ashtu siç thuhet në njoftim: "Prandaj, qasja në gaz natyror do t’i jepte Kosovës një alternativë të rëndësishme për diversifikimin e burimeve energjetike, do të rriste sigurinë e furnizimit dhe do të krijonte kushte më të favorshme për zhvillimin e industrisë dhe prodhimit vendor. Njëkohësisht, investimet në këtë drejtim do të forconin edhe partneritetin strategjik të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës".
Lidhja e Bizneseve të Kosovës i bën thirrje Qeverisë së Kosovës që të ndërmarrë hapa konkretë për integrimin e vendit në rrjetin rajonal të gazit natyror dhe të punojë seriozisht për përmirësimin e klimës së të bërit biznes.
Institucionet duhet të kenë parasysh se bizneset janë shtylla kryesore e ekonomisë dhe kontribuuesit më të mëdhenj në buxhetin e shtetit. Nëse kostot vazhdojnë të rriten, konkurrueshmëria bie, ekziston rreziku real që një pjesë e këtyre bizneseve të mos operojnë më në Kosovë. Prandaj, vendimet strategjike për energjinë nuk duhet të shtyhen. Ato janë vendime për të ardhmen ekonomike të vendit, për ruajtjen e vendeve të punës dhe për krijimin e kushteve që bizneset të investojnë e të rriten në Kosovë, e jo jashtë saj. /Telegrafi/