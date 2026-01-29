Libraria Dukagjini sjell promovimin e librit “Një Ditë Tjetër” të Mira Kazhani-t
Të hënën, më 2 shkurt, ora 17:00 tek Libraria Dukagjini në Sheshin Nënë Tereza, në Prishtinë, hap dyert për promovimin e librit më të ri të Mira Kazhani-t, “Një Ditë Tjetër” - një vepër e bukur dhe thellësisht personale, që fton lexuesin të ndalet, të dëgjojë dhe të reflektojë.
“Një Ditë Tjetër” nuk është një libër që kërkon zhurmë; përkundrazi, ai flet me një zë të qetë,intim, që buron nga përjetimi dhe sinqeriteti. Kazhani ndërton një rrëfim ku dita e zakonshmeshndërrohet në hapësirë për pyetje të mëdha: mbi jetën, zgjedhjet, kujtesën dhe mënyrën se sinjeriu mëson të ecë përpara pa mohuar atë që ka qenë. Libri krijon ndjesinë e një dialogu të afërt - si një bisedë e vonë me veten ose me një mik të vjetër, ku fjalët nuk nxitojnë, por peshohen.
Promovimi në Librarinë Dukagjini është një mundësi për ta takuar autoren, për të dëgjuar mbi procesin e shkrimit dhe për të hyrë më thellë në botën e librit, përpara se ta lexosh ose pasi takesh mbyllur faqen e fundit. Gjatë mbrëmjes, të pranishmit do të kenë mundësinë t’i drejtojnë pyetje autores dhe të hapin një diskutim, sepse një libër si ky kërkon jo vetëm të lexohet, poredhe të bisedohet.
Promovimi mbahet të hënën, më 2 shkurt ora 17:00, në Librarinë Dukagjini, Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë.
Të gjithë lexuesit dhe dashamirët e librit janë të mirëseardhur të bëhen pjesë e kësaj mbrëmjeje letrare.