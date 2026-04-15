Lia e Deleve/Dhive, konfirmohet rasti i parë i sëmundjes në Kosovë
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural pemës Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) njofton opinionin publik se është konfirmuar rasti i parë i sëmundjes Lija e Deleve/Dhive (Sheep Pox/GoatPox), në fshatin Sazli, Komuna e Ferizajt.
Në njoftim bëhet e ditur se pas hulumtimeve diagnostike në terren dhe zbatimit të masave për kontrollin e sëmundjes, në mostrat e testuar në Laboratori i Ushqimit dhe Veterinarisë është konfirmuar rasti i parë i sëmundjes Lija e Dhenve në një fermë të deleve në këtë fshat.
“Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sot me datë 15.04.2026 vendos masat e përgjithshme për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e sëmundjes Lija e Deleve/Dhive (Sheep Pox/GoatPox) në Kosovë, Bazuar në Ligjit Nr. 2004/21 për Veterinarinë”, thuhet në njoftim.
Masat zbatohen në regjionin e Ferizajt dhe Gjilanit (varësisht nga situata masat mund të ndryshojnë)
I. Masat e përgjithshme:
- Ndalohet lëvizja e kafshëve Dele, Dhi nga fermat, tregtimi në tregje dhe shitblerja;
- Fermat në të cilat konfirmohet prezenca e sëmundjes, vendosen ne masë izolimi/karantine të plot. U ndalohet çdo lëvizje hyrje dalje.
- Obligohen fermerët mbajtës të Deleve dhe Dhive, për çdo ndryshim të gjendjes shëndetësore të kafshëve, menjëherë të njoftojnë veterinarin. Praktikat veterinare janë të obliguar të zbatojnë protokollet shëndetësore veterinare për parandalimin dhe luftimin e kësaj sëmundje
- Fermerët mbajtës të Deleve, Dhive të aktivizojnë masat e biosigurisë ne fermat e tyre.
- Të përcaktohen lokacionet për Groposjen e kafshëve të ngordhura nga Komunat
- AUV vazhdon me hulumtimin epidemiologjik, marrjen e mostrave dhe kryerjen e testimeve laboratorike;
II. Përjashtimisht nga pika I e këtij vendimi, lejohet lëvizja kafshëve nga fermat e lira nga kjo sëmundje deri në thertore të licencuara, me pëlqimin paraprak të inspektorit veterinar të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.
III. Urdhërohen të gjithë menaxheret e tregjeve që nga momenti i hyrjes në fuqi të këtij vendimi të pezullojnë punën për tregtimin e kafshëve të imta Dele Dhi.
IV. Obligohen, Policia e Kosovës, organet Komunale në koordinim dhe bashkëpunim me AUV-në të bëjnë mbikëqyrjen e zbatimit të masave.
V. Masat hynë në fuqi sot datë 15.04.2026
AUV njofton se për çdo rast qytetarët mund të raportojnë në numrin: 0800 500 95 (pa pagesë 24h)
Çfarë është sëmundja Lija e deleve/dhive?
Lija e dhenve (e njohur edhe si sheeppox/goatpox) është një sëmundje virale shumë ngjitëse që prek delet dhe dhitë. Ajo shkaktohet nga një virus i familjes Capripoxvirus dhe është ndër sëmundjet më të rënda për këto specie, me pasoja të mëdha ekonomike.
Simptomat?
Temperaturë e lartë (40–42°C)
Humbje oreksi dhe plogështi
Rrjedhje nga hunda dhe sytë
Lezione (puçrra, plagë) në lëkurë, sidomos në kokë, veshë, bark dhe rreth organeve gjenitale
Vështirësi në frymëmarrje (nëse prek mushkëritë)
Në disa raste: diarre dhe dobësim i përgjithshëm
Si transmetohet?
Kontakt i drejtpërdrejtë me kafshë të infektuara
Sekrecione (pështymë, rrjedhje nga hunda)
Përmes mjedisit të kontaminuar (stallat, mjetet, transporti)
Kjo sëmundje nuk është zoonotike, që do të thotë: nuk përbën rrezik për shëndetin e njerëzve dhe nuk transmetohet nga kafsha tek njeriu. /Telegrafi/
