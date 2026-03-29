Lëndohet rëndë një këmbësor në Bërvenicë, shoferi arratiset
Siç njoftojnë nga MPB, një këmbësor është lënduar në aksidentin që ka ndodhur mbrëmë në Bërvenicë.
Sipas policisë, shoferi është arrestuar menjëherë pas ngjarjes.
"Më 28 mars 2026, rreth orës 20:50, në SPB Tetovë është denoncuar se në fshatin Sedllarcë të Poshtme, Komuna e Bërvenicës, automjeti ka goditur këmbësorin Z.S (70) nga Tetova.
Pas aksidentit, këmbësori ka marrë lëndime të rënda trupore që janë konstatuar në Spitalin e Tetovës./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate