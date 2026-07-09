Lëndohet një punëtor në Obiliq, rasti po hetohet
Një person derisa ishte duke punuar ka pësuar lëndime trupore.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 14:00, në Obiliq.
Tutje bëhet e ditur se viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK.
“Obiliq 08.07.2026 – 14:00. Raportohet se ankuesi mashkull kosovar, derisa ishte duke punuar ka pësuar lëndime trupore. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori me vendim të cilit është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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