Leigh-Anne Pinnock shfaq barkun e rrumbullakosur pas lajmit se pret fëmijën e tretë
Leigh-Anne Pinnock ka ndarë me ndjekësit fotografi të reja, ku shfaq barkun e rrumbullakosur të shtatzënisë me një paraqitje elegante.
Ish-anëtarja e grupit Little Mix dhe bashkëshorti i saj, futbollisti Andre Gray, janë në pritje të fëmijës së tyre të tretë.
Këngëtarja 34-vjeçare u fotografua me një bluzë të bardhë që zbulonte barkun dhe xhinse të zbërthyera, të kombinuara me taka, një shami në kokë dhe bizhuteri, shkruan DailyMail.
Krahas fotografive të publikuara në Instagram, ajo shkroi: "Thjesht më pëlqeu shumë kjo pamje."
Leigh-Anne e bëri publik lajmin e shtatzënisë në fillim të këtij muaji përmes një videoje të realizuar në studio muzikore.
Në postimin e saj ajo shkroi: "Ndërsa mbaron një kapitull, fillon një tjetër", duke konfirmuar se familja e saj do të zgjerohet.
Ajo dhe Andre Gray janë prindër të vajzave binjake, të lindura në vitin 2021, ndërsa u martuan në qershor të vitit 2023.
Pas njoftimit të shtatzënisë, urime mori edhe nga ish-shoqet e grupit, Jade Thirlwall dhe Perrie Edwards, të cilat shprehën gëzimin e tyre në komentet e postimit.
Në të kaluarën, Leigh-Anne ka folur hapur për sfidat në marrëdhënien me bashkëshortin, duke zbuluar se kishte përjetuar një periudhë të vështirë pas humbjes së besimit.
Megjithatë, çifti duket se ka lënë pas ato momente dhe tani po përgatitet të mirëpresë anëtarin më të ri të familjes. /Telegrafi/