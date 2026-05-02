Lego mund të sjellë në jetë Renault 5 Turbo 3E
Ekziston një projekt i ri i Lego-s që ka nevojë për mbështetjen tuaj.
Një krijues ka ndërtuar një Renault 5 Turbo 3E fantastik dhe është pak më shumë se gjysma e rrugës për të marrë një vlerësim nga vetë Lego.
Devon-Bricks e paraqiti idenë më 15 prill dhe ajo mblodhi mbi 5,000 vota deri më 30 prill.
Aktualisht ajo ka 5,207 vota, me 774 ditë të mbetura që ajo të arrijë pikën e referencës prej 10,000 votash që shkakton shqyrtimin.
Renault 5 Turbo 3E debutoi në Panairin e Motorëve në Paris 2022, i cili përfundimisht do të hynte në prodhim si një veturë e vogël me prodhim të kufizuar.
Renault do të prodhojë vetëm 1,980 kopje të automjetit elektrik kompakt me dy dyer dhe dy vende, i cili prodhon 536 kuaj fuqi.
Vetura mund të arrijë shpejtësinë deri në 100 km/h në rreth tre sekonda dhe ka një shpejtësi maksimale prej 311 km/h.
Dorëzimet e automjetit elektrik pritet të fillojnë në vitin 2027, duke u dhënë të gjithëve kohë të votojnë për kompletin Lego. /Telegrafi/