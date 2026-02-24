Legjenda Rui Costa i del në mbrojtje argjentinasit: Prestianni është gjithçka përveçëse racist
Presidenti i Benficas, Rui Costa, ka dalë fuqishëm në mbrojtje të mesfushorit Gianluca Prestianni, duke këmbëngulur se argjentinasi është “gjithçka përveç racist” dhe duke theksuar se klubi do ta mbështesë gjatë hetimit të nisur nga UEFA për abuzimin e dyshuar racist ndaj Vinícius Junior të Real Madrid.
Polemika lidhet me ndeshjen e parë të fazës eliminatore të Ligës së Kampionëve, të zhvilluar javën e kaluar në Lisbonë, ku Prestianni u akuzua se e quajti Viníciusin “majmun” – akuzë që lojtari e mohon kategorikisht.
Duke folur për mediat para udhëtimit të skuadrës drejt Madridit për ndeshjen e kthimit, Costa iu përgjigj drejtpërdrejt çështjes:
“Prestianni po quhet racist, por ai është gjithçka përveç racist. Mund ta garantoj".
“Nuk mund ta di se çfarë u tha ose nuk u tha. Ajo që ne besojmë është fjala e Prestianni-t; përtej kësaj, ne njohim lojtarët që kemi në shtëpi".
Ish-reprezentuesi portugez pranoi se situata ka shkaktuar shqetësim brenda klubit, por theksoi unitetin dhe mbështetjen e plotë për lojtarin.
“Është e qartë se ka pasur një bisedë mes nesh. Është një situatë e pakëndshme për klubin dhe për lojtarin, i cili po kryqëzohet publikisht. Por unë garantoj se ai nuk është racist; përndryshe, nuk do ta përfaqësonte Benficën".
Costa shtoi se incidenti nuk cenon identitetin e klubit si një institucion gjithëpërfshirës dhe kundër racizmit.
“Ky episod nuk ndikon në asnjë mënyrë në atë që Benfica përfaqëson – një klub gjithëpërfshirës, një klub antiracist dhe një klub që nuk do të lejonte kurrë lojtarë racistë në skuadër. Këtë dua ta bëj shumë të qartë:.”
Në fund, ai përsëriti mbështetjen e plotë për argjentinasin:
“Benfica do të qëndrojë pranë Prestianni-t. Jo vetëm sepse është lojtari ynë, por sepse ai nuk është racist. Ai po dënohet si i tillë kur nuk është, dhe pikërisht për këtë arsye meriton mbështetjen tonë", tha Rui Costa. /Telegrafi/