Larja e lopës 'mollë sherri' në Ferma VIP - përplasje e fortë mes Mozës dhe Sarës
Kujdesi ndaj kafshëve është kthyer në një tjetër pikë përplasjeje mes konkurrentëve në Ferma VIP.
Larja e lopës me zorrë nga DJ Bujaka, ishte një nga debatet më të forta në fermë ku u përfshi Mimoza Ahmeti dhe Sara Karaj.
Poetja u shpreh se lopa ishte në gjendje të rëndë higjienike dhe nuk ishte larë prej kohësh, duke mbështetur veprimin e DJ Bujakës.
Nga ana tjetër, Sara theksoi se ishte e shqetësuar për menyrën si kafshët po trajtohen nga fermerët.
Pjesë nga biseda mes tyre:
Moza: Lopa ishte shumë bajgë në gji. Kishte shumë kohë që s’ishte larë, ishte shumë e ndotur aty. Ajo që është interesante është se, pas larjes, të dyja kafshët silleshin me më shumë dashuri. Shëndeti i tyre ishte më i dukshëm dhe nuk kishte as ftohje. Njeriu ndoshta nuk di, por ti e tërheq dhe i thua “kam ardhur të të ndihmoj”. Sara më mori lopatën që po hiqja bajgat, ç’punë kishte.
Sara: U shqetësova se mua më ngeli traumë ajo që pashë nga Stormi. Dhe e ndjej si përgjegjësi të kujdesem për kafshët, edhe nëse e ka dikush tjetër si detyrë. Dj Bujaka tha që nuk di ta mjelë lopën dhe unë dola vullnetare.
Fabjola: S’është fare e vërtetë. Sara më tha “dua ta shohë të dështojë”.
Iliri: Të lash lopën me zorrë në atë mënyrë është diçka që nuk kam fjalë ta përshkruaj. Lopa nuk është makinë. Ka një mënyrë për t’u larë lopa, se ekzistojnë furçat etj. Nga Sara misioni ka qenë të shkojë të kontrollojë punën e DJ Bujakës. Nga ana tjetër nuk arrij të kuptoj Mozën si futet në këtë diskutim, kur argati punon, Moza merr rreze. /Telegrafi/
