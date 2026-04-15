Largojeni aromën e qepëve të skuqura në shtëpi, provoni këto metoda natyrale
Aroma e qepëve të skuqura mund të qëndrojë për orë të tëra në dhomë dhe mbi pëlhura. Për fat të mirë, ekzistojnë metoda të thjeshta dhe natyrale që neutralizojnë në mënyrë efektive aromat e pakëndshme pa kimikate agresive.
Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është ventilimi. Hapja e dritareve dhe përdorimi i aspiratorit gjatë dhe pas gatimit ndihmon në largimin e grimcave të erës nga ajri, sepse përbërjet e squfurit nga qepët përhapen lehtësisht në dhomë.
Shefi profesionist i kuzhinës, John Myers, thekson se ventilimi është një nga metodat më efektive dhe më të thjeshta, veçanërisht nëse kombinohet me kufizimin e përhapjes së aromave në pjesën tjetër të apartamentit.
Thithësit natyralë të aromave janë veçanërisht të dobishëm. Përbërës si soda e bukës, kafeja e bluar ose qymyri i aktivizuar funksionojnë duke thithur aromat e pakëndshme nga ajri.
Për shembull, soda e bukës mund të neutralizojë aromat kur lihet në një enë të hapur, ndërsa kafeja "mbulon" dhe thith erën e qepëve me aromat e saj intensive. Këto metoda janë më afatgjata dhe veçanërisht efektive për hapësirat e mbyllura si kuzhinat ose frigoriferët.
Ushqimet acidike si limoni dhe uthulla kanë gjithashtu një efekt të fuqishëm. Vetitë e tyre kimike zbërthejnë përbërjet e squfurit përgjegjëse për erën e pakëndshme.
Fshirja e sipërfaqeve me një përzierje uji dhe uthull ose fërkimi i dërrasave me limon mund të zvogëlojë ndjeshëm intensitetin e aromave. Përveç kësaj, uji i zier me lëkurë limoni ose kanellë krijon avull që ndihmon në neutralizimin e aromave në ajër.
Pastrimi i shpejtë dhe parandalimi janë gjithashtu të rëndësishëm. Mbetjet e qepëve në sipërfaqe dhe pëlhura e mbajnë erën, kështu që këshillohet që të lani enët dhe të fshini sipërfaqet e banakut menjëherë pas gatimit.
Tekstilet, të tilla si perdet ose copat, mund të mbajnë aroma për ditë të tëra, kështu që ato duhet të lahen ose të ajrosen mirë. Duke kombinuar këto metoda natyrale, është e mundur të hiqni në mënyrë efektive edhe aromën më të vazhdueshme të qepëve të skuqura.