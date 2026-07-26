LAMM: Deri në 30 minuta pritje në vendkalimet kufitare
Në pikën kufitare "Bogorodica" sot, pritet rreth 30 minuta për të dalë nga vendi, ndërsa në pikat e tjera kufitare nuk ka vonesa më të gjata.
Sipas informacioneve nga LAMM, trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme në rrugë të thata, megjithëse intensiteti i automjeteve është rritur në rrugët jashtë zonave urbane.
Rekomandohet shpejtësi e rregulluar, respektim i sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim i kujdesshëm i automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo veçanërisht vlen për segmentet Katllanovë - Veles, Mavrovë - Dibër - Strugë, Vinicë - Berovë dhe Koçan - Dellçevë.
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