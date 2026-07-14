Lamborghini e “mbyti Huracan Sterraton, Rezvani mund ta rikthejë në “jetë”
Lamborghini Huracan Sterrato ishte supermakina e frymëzuar nga garat raly që nuk e dinim se na duhej dhe pati një sukses të jashtëzakonshëm. Fatkeqësisht, modeli është një kujtim i largët pasi kompania e ka kthyer vëmendjen te Temerario.
Megjithatë, Rezvani duket se po e rikrijon Sterrato-n me Dune-n e tyre krejtësisht të re, transmeton Telegrafi.
E vendosur të zbulohet më vonë këtë muaj, supermakina misterioze po cilësohet si "krijimi i tyre më i guximshëm deri më tani".
Kompania po i mban të fshehta detajet, por konfirmoi se modeli do të ketë një komplet të gjerë karrocerie të bërë me fibra karboni, goma agresive dhe një pezullim të ngritur me përmirësime "të gjera".
Imazhet paraprake tregojnë gjithashtu drita ndihmëse, shina çatie dhe atë që duket të jetë një hyrje ajri e montuar në çati.
Ndërsa pjesa e përparme i ngjan një Lamborghini, pjesa e pasme është unike pasi shmang një dritare të pasme dhe ka drita të reja të pasme.
Këto të fundit përfshijnë detaje rrethore, si dhe shufra të holla. Fuqia do të sigurohet nga një motor V10 5.2 litra me superkompresor të montuar në mes që prodhon deri në 800 kuaj fuqi (597 kW / 800 PS).
Do të çiftëzohet me një sistem tërheqjeje në të gjitha rrotat, i cili do të sigurojë që performanca të vazhdojë edhe pas përfundimit të rrugës.
Dihet pak më shumë rreth makinës në këtë pikë, por Huracan Sterrato kishte një ngritje prej 44 mm, një pistë më të gjerë dhe mbrojtje të poshtme të karrocerisë.
Modeli ishte gjithashtu i pajisur me një motor V10 5.2 litra që prodhonte 602 kuaj fuqi (449 kW / 610 PS) dhe 413 lb-ft (560 Nm) çift rrotullues. Kjo i mundësoi asaj të përshpejtonte nga 0-100 km/orë në 3.4 sekonda, përpara se të arrinte një shpejtësi maksimale prej 260 km/orë.
Prodhimi do të jetë i kufizuar në shtatë njësi dhe Rezvani aktualisht pranon depozita të kthyeshme prej 1,500 dollarësh.
Do të mësojmë më shumë më vonë këtë muaj, por kompania tha se "Dune nuk është thjesht një supermakinë e ngritur", por është "një specie krejtësisht e re e automjetit me performancë të lartë - një makinë që kombinon teatrin ritmik të një makine ekzotike me lirinë për të udhëtuar shumë përtej vendeve ku makinat ekzotike ishin menduar ndonjëherë të shkonin". /Telegrafi/