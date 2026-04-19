Lakers e nis me fitore serinë e Play-Off, James shkëlqen
Luke Kennard shënoi një rekord personal prej 27 pikësh në playoff, ndërsa LeBron James shtoi 19 pikë dhe 13 asistime, duke udhëhequr Los Angeles Lakers drejt një fitoreje 107-98 ndaj Houston Rockets në ndeshjen e parë të serisë së raundit të parë të playoff-it në NBA, të shtunën në mbrëmje.
Deandre Ayton kontribuoi me 19 pikë dhe 11 ribaunde për Lakers, të renditur të katërt, të cilët siguruan një fitore mbresëlënëse pavarësisht mungesës së dy golashënuesve të tyre kryesorë.
Të dy ekipet e nisën serinë pa lojtarët e tyre më të rëndësishëm. Luka Dončić dhe Austin Reaves kanë qenë jashtë fushës për një kohë të pacaktuar që nga 2 prilli për shkak të lëndimeve, ndërsa Kevin Durant u tërhoq nga formacioni në momentet e fundit për shkak të një dëmtimi në gjurin e djathtë.
- YouTube www.youtube.com
Los Angeles shkëlqeu me një përqindje gjuajtjeje prej 60.6% nga fusha, ndërsa kufizoi Rockets në vetëm 37.6% falë një mbrojtjeje agresive. Ky dominim u lejoi Lakers të fitojnë pavarësisht se realizuan vetëm 66 gjuajtje—numri më i ulët në një ndeshje të NBA-së në tre sezonet e fundit—dhe megjithëse lejuan deri në 21 ribaunde sulmuese.
“Kështu duhet të jetë, një përpjekje kolektive. Kur na mungon kaq shumë fuqi sulmuese si tani, me AR dhe Luka jashtë, të gjithë duhet të bëjmë punën tonë dhe ndoshta të japim edhe pak më shumë. Duhet të mbështesim njëri-tjetrin si në sulm ashtu edhe në mbrojtje, dhe mendoj se e bëmë këtë sonte”, tha 41-vjeçari James, pas ndeshjes së playoff-it në sezonin e tij të 19-të në NBA.
Për Rockets, Alperen Şengün realizoi 19 pikë, ndërsa Jabari Smith Jr. shtoi 16 pikë dhe 12 ribaunde. Amen Thompson kontribuoi me 17 pikë.
Ndeshja e dytë e serisë do të zhvillohet të martën në mbrëmje në Los Angeles.
- YouTube www.youtube.com
Fitori mori edhe New York Knicks që mposhtën Atlanta Hawksme rezultat 113:102 duke kaluar në epërsi 1-0. Ndërkohë Denver Nuggets mposhtën Minnesota Timberwolves me rezultat 116:105./Telegrafi/