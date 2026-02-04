Ky zakon ndikon negativisht në zhvillimin e të folurit të fëmijëve tuaj
Shumë prindër i lejojnë fëmijët e tyre të përdorin telefona celularë, por përdorimi i tepërt mund të ndikojë negativisht në zhvillimin e fëmijës, përfshirë edhe në të folur.
Ndërsa shumë prindër besojnë se ngjyrat e ndezura dhe imazhet lëvizëse në ekrane tërheqin vëmendjen e fëmijëve, ekspertët paralajmërojnë se kjo nuk është një mënyrë e mirë për të mësuar. Ata gjithashtu vërejnë se shumë fëmijë që përdorin shpesh telefonat e tyre nuk kanë aftësi themelore, të tilla si aftësia për të folur, për të kuptuar fjalët dhe për të përdorur librat në mënyrë korrekte.
Përveç kësaj, përdorimi i shpeshtë i telefonave celularë lidhet edhe me mungesën e forcës muskulore dhe aftësitë motorike të zhvilluara dobët tek fëmijët.
Psikologu Dr. Eric Sigman i tha gazetës Mirror se prindërit shpesh u japin fëmijëve të tyre telefona celularë për shkak të mbingarkesës në punë dhe mungesës së mbështetjes familjare.
"Të mësosh fëmijët të përdorin teknologjinë që në moshë të vogël nuk është e dobishme për zhvillimin e tyre", tha ai.
Ekspertët theksojnë gjithashtu se fëmijët duhet të mësojnë si të socializohen dhe të zhvillojnë aftësi gjuhësore përmes ndërveprimit me të rriturit dhe bashkëmoshatarët, jo përmes kohës pasive të kaluar para ekraneve.
Për më tepër, ekspertët pohojnë se fëmijët janë të hutuar dhe të stresuar kur prindërit i shohin shumë telefonat e tyre dhe se humbja e lidhjes mund të ketë pasoja afatgjata në ndjenjën e sigurisë dhe aftësitë sociale të fëmijëve.