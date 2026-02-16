Ky Nissan GT-R NISMO 400R mund të shitet për mbi një milion dollarë
Duke pasur parasysh se vetëm 44 nga 100 të planifikuara u ndërtuan, nuk është çudi që NISMO 400R rrallë dalin në shitje.
Dhe kur dalin, përgatituni të paguani me para të mëdha, transmeton Telegrafi.
Në fakt, për të siguruar këtë ikonë të veçantë të Gran Turismo në ankandin e ardhshëm Amelia të Broad Arrow, ndoshta do t'ju duhet të paguani me një milion dollarë.
Po, vlerësimi për këtë Skyline të vitit 1996 është midis 900,000 dhe një shifër marramendëse prej 1.1 milion dollarësh.
Megjithatë, ka vetëm 10,100 milje të përshkuara. Dhe është një 400R.
Për të arritur në këtë pikë, Nissan Motorsports mori një R33 GT-R V-Spec dhe e rriti shpejtësinë në 11.
RB26 u modifikua nga REINIK (i cili kishte ndërtuar motorët për R32 GT-R me ngjyrat Calsonic) dhe u zgjerua në 2.8 litra përpara se të pajisej me turbokompresorë të dyfishtë N1.
Kishte pjesë të brendshme të falsifikuara, një linjë të kuqe 9,000 rpm, një sistem shkarkimi prej titaniumi dhe një bosht propioni prej karboni, me fuqi të rritur në 400 kuaj fuqi. Po, theu 'marrëveshjen e zotërinjve' prej 276 kuaj fuqi.
Me tërheqje në të katër rrotat, pezullim Bilstein, frena të përmirësuara, një komplet karrocerie të gjerë dhe një kapak karboni-Kevlar, ai shkoi shumë përtej specifikimeve V në të cilat ishte bazuar.
Sprinti nga 0-100 km/orë u përshkua në rreth katër sekonda dhe arriti një shpejtësi maksimale prej 300 km/orë. /Telegrafi/