Ky Mercedes i rrallë del në shitje, kushton më shumë se një AMG i ri
Në epokën e veturave moderne, pak dizajne kanë arritur t’i afrohen R129 SL-Class.
Një element kryesor i stilit të Mercedes-it të viteve '90, ai mbetet një nga arritjet më të mira të Bruno Saccos.
Ndërsa mund të gjeni shumë shembuj me kilometrazh të lartë për më pak se 20 mijë dollarë, një SL500 special ka dalë në shitje në Gjermani, me një çmim mbi tetë herë më të lartë.
Karakteristika dalluese e këtij Mercedes-Benz SL500 të vitit 1997 është ngjyra Yellowstone.
Shitësi pretendon se vetëm 24 ekzemplarë janë përfunduar ndonjëherë në këtë ngjyrë, duke e bërë atë një gjetje mbresëlënëse dhe jashtëzakonisht të rrallë.
Brenda, kabina është e veshur me lëkurë të zezë.
Nën kapakun e motorit ndodhet një motor V8 5.0 litra me aspiratë natyrale, që prodhon 315 kuaj fuqi.
Fuqia dërgohet në rrotat e pasme nëpërmjet një transmisioni automatik me 5 shpejtësi.
Më e rëndësishmja, kilometrazhi tregon 44,851 km. duke sugjeruar që ky SL500 kaloi më shumë kohë në garazh.
Sipas njoftimit në eBay, modeli ndodhet në Gjermani dhe mund të dërgohet në të gjithë Evropën.
Sa i përket çmimit të kërkuar, ai është 129,900 euro.
Për krahasim, një Mercedes-AMG SL Roadster krejt i ri fillon nga 126,230 euro, në të njëjtin treg, megjithëse versioni bazë vjen me një motor me katër cilindra. /Telegrafi/