Ky gabim në fund të vazos po ua dëmton bimët: Shumë njerëz e bëjnë ende pa e ditur
Mos e vendosni kurrë këtë në fund të vazos nëse doni që bimët t’ju zgjasin dhe të lulëzojnë
Për shumë vite, kopshtarëve u është dhënë këshilla që të vendosin gurë ose zhavorr në fund të vazos për të përmirësuar kullimin. Në teori, kjo do të duhej të lejonte që uji të rridhte lirshëm nga ena, ndërsa njëkohësisht të zvogëlohej sasia e dheut që duhet përdorur. Megjithatë, sot kjo këshillë është kryesisht hedhur poshtë.
Nëse po mendoni nëse vërtet duhet të vendosni gurë në fund të vazos, përgjigjja është jo, me disa përjashtime. Ja çfarë ndodh në të vërtetë dhe kur gurët mund të kenë kuptim.
Pse nuk duhet të vendosni gurë në fund të vazos?
Kur gurët vendosen në fund të vazos, ata në fakt mund të mbajnë ujin më afër rrënjëve të bimës në vend që ta përmirësojnë kullimin. Dheu tepër i lagësht i mbyt rrënjët e imëta dhe mund të çojë në kalbjen e tyre, transmeton Telegrafi.
Si është e mundur kjo?
Kur ujitni bimën, uji lëviz poshtë përmes hapësirave të imëta në dhe. Lagështia mbahet në shtresën menjëherë mbi gurët ose zhavorrin derisa dheu të ngopet plotësisht, pas së cilës uji i tepërt fillon të kalojë përmes gurëve. Megjithatë, shtresa e poshtme e dheut mbetet e lagësht dhe sillet si sfungjer që mban lagështinë.
Meqë gurët e zvogëlojnë thellësinë e dheut në vazo, kjo shtresë e ngopur zhvendoset më lart. Kjo quhet “niveli i varur i ujit”. Një mjedis i tillë vazhdimisht i lagësht dëmton rrënjët dhe rrit rrezikun e kalbjes së bimës.
GettyImages
A duhet ndonjëherë të vendosni diçka në fund të vazos?
Ka raste kur gurët ose materiale të tjera mund të kenë kuptim:
- për ta stabilizuar një vazo të lartë dhe jo të qëndrueshme
- kur vazoja është shumë e madhe dhe do të kërkonte shumë dhe
- kur vrima e kullimit është shumë e madhe dhe dheu bie jashtë
Në këto raste mund të vendosni një gur ose tullë për ta forcuar vazon, ose një rrjetë mbi vrimë që dheu të mos dalë, por pa e bllokuar kullimin.
Si ta përmirësoni realisht kullimin?
Në vend të shtresave me gurë, më së miri është:
- të përdorni dhe cilësor që kullon mirë (për shembull për kaktusë)
- ta përzieni dheun me rërë ose material me kokrra më të mëdha
- të shmangni krijimin e shtresave në vazo
Kjo mundëson që uji të kalojë në mënyrë të barabartë nëpër dhe ul rrezikun e mbajtjes së lagështisë së tepërt. /Telegrafi/