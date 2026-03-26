Ky është konkurrenti i iPhone Fold nga Samsung
Një rrjedhje informacioni solli renderime të bazuara në CAD të Samsung Galaxy Z Fold8 të ardhshëm, dhe sot i njëjti burim është rikthyer me disa renderime të reja të bazuara në CAD, këtë herë të Galaxy Z Fold8 Wide, i cili me sa duket do të lansohet së bashku me Fold8 dhe Flip8 këtë verë.
Siç mund ta dini tashmë nga thashethemet e mëparshme, Fold8 Wide ka një faktor më të gjerë forme, ashtu siç nënkupton edhe emri i tij, dhe ka për qëllim të qetësojë iPhone Fold (ose iPhone Ultra) të Apple, i cili gjithashtu do të ketë një raport aspekti më të gjerë.
Qëllimi i këtyre është që të mos ketë një ekran të brendshëm katror, por një me një raport aspekti që i kujton më shumë një tableti të vogël, duke rritur përdorshmërinë e atij ekrani të palosshëm në këtë proces, transmeton Telegrafi.
Galaxy Z Fold8 Wide ka emrin e koduar H8 dhe numrin e modelit SM-F971U. Gjuha e tij e dizajnit është e ngjashme me atë të Galaxy S25 Edge, veçanërisht kur bëhet fjalë për ishullin e kamerës.
Sa i përket specifikimeve, thuhet se Fold8 Wide është shumë i ngjashëm me Fold8, me Snapdragon 8 Elite Gen 5 për Galaxy SoC në krye dhe një bateri 5,000 mAh me mbështetje për karikim me tel 45W.
Sigurisht, ekranet do të kenë madhësi të ndryshme për shkak të raporteve të tyre të ndryshme të aspektit: ekrani i palosshëm do të jetë 7.6", ndërsa ekrani i mbulesës 5.4".
Thuhet se Fold8 Wide do të ketë përmasa 123.9 x 164.4 x 4.9 mm kur është i hapur dhe 123.9 x 82.2 x 9.8 mm kur është i palosur. Në pjesën e përparme të kamerës, trashësia është 14.6 mm. Sa i përket çmimit, mos u habitni nëse do të jetë shumë i ngjashëm me Fold8. /Telegrafi/