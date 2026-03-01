Kuzhinat pa doreza janë më praktike sesa mendoni - ndryshojnë krejt hapësirën
Linja më të pastra, pastrim më i lehtë dhe një efekt vizual që e bën kuzhinën të duket më e madhe dhe më luksoze
Në shikim të parë duket si një detaj i vogël, por kur nga kuzhina zhduken dorezat, ndryshon i gjithë përshtypja e hapësirës. Linjat bëhen më të pastra, sipërfaqet më të qeta, ndërsa gjithçka që deri dje dukej si rrëmujë, papritur qetësohet.
Në banesat bashkëkohore, ku kuzhina shpesh nuk është më një hapësirë e ndarë, por pjesë e dhomës së ndenjës, ky qasje bëhet një zgjedhje logjike. Mobiliet nuk “dalin në pah”, por përshtaten me tërësinë dhe duken si pjesë e arkitekturës, jo si shtesë.
Minimalizëm që ka funksion
Kuzhinat pa doreza nuk janë vetëm trend estetik, por përgjigje ndaj nevojës për hapësira më të thjeshta. Me heqjen e elementeve të dala, fitohen sipërfaqe të rrafshëta e të pandërprera, që vizualisht e zgjerojnë hapësirën.
Në banesat e vogla kjo bën një ndryshim të madh. Pa detaje që “prishin” vijën, hapësira duket më e gjerë, më e ndritshme dhe më e rregullt, edhe kur realisht nuk është më e madhe, transmeton Telegrafi.
Më pak detaje, më pak rrëmujë
Pjesa praktike e kësaj zgjidhjeje është ndoshta edhe më e rëndësishme se pamja. Dorezat klasike janë vendet ku grumbullohen më lehtë yndyra, pluhuri dhe gjurmët e gishtërinjve, sidomos në një kuzhinë që përdoret çdo ditë.
Te frontet e lëmuara kjo nuk ndodh. Sipërfaqet pastrohen me një lëvizje të vetme, pa mbetur papastërti në qoshe apo rreth pjesëve metalike. Mirëmbajtja është më e shpejtë, më e thjeshtë dhe, realisht, më pak stresuese.
Kuzhina që përshtatet me dhomën e ndenjës
Koncepti i hapur i banimit i ka ndryshuar rregullat. Kuzhina nuk është më e fshehur, por gjithmonë “në sy”, prandaj pamja e saj bëhet po aq e rëndësishme sa funksioni.
Elementet pa doreza kanë përparësi në këtë kontekst, sepse nuk tërheqin vëmendjen, por shkrihen me pjesën tjetër të enterierit. Rezultati është një hapësirë që duket më e qetë dhe më harmonike.
Trend që nuk do të kalojë shpejt
Ndryshe nga disa trende të shpejta, ky ka logjikën që e mban. Kombinon estetikën dhe funksionalitetin në një mënyrë që i përshtatet stilit bashkëkohor të jetesës, ku kërkohet më pak kaos dhe më shumë kontroll mbi hapësirën.
Në fund, nuk ka të bëjë vetëm me mënyrën si duket kuzhina, por edhe me mënyrën si ndiheni në të. Dhe kur nuk ka detaje të tepërta, gjithçka duket më e thjeshtë, më e qetë dhe më e përballueshme për përditshmërinë. /Telegrafi/