Kuzhina juaj mund të duket si e re pa hequr pllakat – me një metodë shumë të thjeshtë
Nga ngjyrosja e fugave te panelet dekorative, këto metoda të thjeshta japin efekt të menjëhershëm
Nuk ka asgjë më të bezdisshme se një kuzhinë e rregulluar bukur, por që nuk duket aq e freskët sa do të dëshironit. Shumë njerëz frikësohen nga ideja e një rinovimi të plotë, sepse përfshin heqjen e elementeve, thyerjen e pllakave të vjetra, vendosjen e të rejave, lyerjen dhe pastrimin, që kërkon kohë dhe kosto të lartë.
Megjithatë, shpesh mjaftojnë ndërhyrje të vogla dhe të thjeshta që kuzhina të duket si e re. Nëse pllakat janë ende funksionale dhe në gjendje të mirë, mund t’i rifreskoni pa i hequr.
Ekzistojnë disa mënyra për këtë proces, dhe lajmi i mirë është se shumica janë të kthyeshme nëse ndryshoni mendje.
Opsioni i parë: Rregullimi i fugave
Një mundësi është heqja dhe zëvendësimi i fugave. Nëse ato janë ende në gjendje të mirë, por kanë nevojë për rifreskim, mund të lyhen.
Mënyra më e thjeshtë është përdorimi i një lapsi për fuga, që rikthen shpejt pamjen e tyre. Gjithashtu, mund të aplikohet një shtresë mbrojtëse kundër mykut për të zgjatur freskinë.
Ngjyrosja e fugave jo vetëm që rifreskon hapësirën, por mund të ndryshojë edhe atmosferën e kuzhinës. Mund të zgjidhni një ngjyrë të njëjtë për një pamje uniforme, ose një kontrast për efekt më modern.
Avantazhi është se ngjyra fshihet lehtë nga pllakat. Megjithatë, kjo metodë nuk është e përshtatshme për pllakat prej guri natyror, transmeton Telegrafi.
Opsioni i dytë: Lyerja e pllakave
Një mënyrë tjetër praktike dhe ekonomike është lyerja e pllakave.
Për një pamje të thjeshtë dhe elegante, mund t’i lyeni në një ngjyrë të vetme. Mund të ruani ngjyrën ekzistuese ose të zgjidhni një të re.
Ngjyrat klasike si gri, e zezë dhe e bardhë mbeten gjithmonë në modë, ndërsa ngjyrat si jeshile apo rozë janë gjithnjë e më të preferuara për një stil më të guximshëm.
Gjithashtu, mund të eksperimentoni me modele dhe kombinime ngjyrash, duke i trajtuar pllakat si një “kanavacë” krijuese.
Opsioni i tretë: Ngjitëset e përkohshme për pllaka
Për ata që duan ndryshime të shpeshta, ngjitëset për pllaka janë një zgjidhje shumë praktike.
Ato zakonisht janë prej vinili dhe vijnë në formë të hollë që mund të pritet sipas madhësisë. Janë ideale edhe për pllaka me forma të veçanta.
Vendosen lehtë mbi pllaka dhe mund të hiqen në çdo kohë, duke ju lejuar të ndryshoni stilin pa ndërhyrje të mëdha.
Opsioni i katërt: Panele dekorative
Panelet dekorative janë një tjetër zgjidhje e thjeshtë pa hequr pllakat.
Ato funksionojnë si mbulesë dhe vendosen mbi pllakat ekzistuese, duke ndryshuar menjëherë pamjen e kuzhinës.
Janë ideale për ata që duan të eksperimentojnë me tekstura, si efekt guri natyror apo mermeri, pa u angazhuar në një rinovim të plotë. /Telegrafi/